2022/02/12 | 17:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة قوة مشتركة تنفذ عملية امنية شمالي سامراء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة تنفذ عملية امنية شمالي سامراء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة تنفذ عملية امنية شمالي سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).