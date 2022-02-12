الفتح يشدد ..”على البرلمان الحالي إخراج القوات الأمريكية من العراق”

2022/02/12 | 17:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… شدد النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ،السبت، على ضرورة عمل البرلمان العراقي الحالي على إخراج كافة قوات الاحتلال الأمريكي من البلاد، فيما أشار إلى أن وجود الأمريكان داخل العراق يمثل خرقا كبيرا لسيادة البلد.وقال الفتلاوي لوكالة / المعلومة /، إن “قرار إخراج كافة قوات الاحتلال الأجنبي من البلاد نهاية […]

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