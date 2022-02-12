العثور على 17 صاروخا ومقذوفات في الانبار

2022/02/12 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت،

العثور على 17 صاروخا ومقذوفات في محافظة

الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "قوة من اللواء الثالث في

حشد محافظتة الانبار، عثرت على 17 صاروخ

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