2022/02/12 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة التجارة ،اليوم السبت، استمرار مشروع السلة الغذائية لدعم مفردات البطاقة التموينية مؤكدة امكانية إضافة مواد جديدة مستقبلا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن توزيع الوجبة الأولى من عام 2022 حققت نسب إنجاز متقدمة في السلة وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الذي أتاح التعاقد مع الشركات المحلية لغرض توريد المواد الغذائية.

وأوضح حنون أن الوزارة تحتاج شهريا الى أكثر من 250 مليون دولار حتى تغطي حاجة 40 مليون نسمة.

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