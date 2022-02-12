الحزب الديمقراطي: لا صحة للوثيقة المتداولة حول الاتفاق مع الصدريين

2022/02/12 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى أحد أعضاء وفد الحزب الديمقراطي الكرستاني المفاوض مع الأطراف السياسية ،اليوم السبت، صحة الوثيقة المتداولة لاتفاق الحزب مع التيار الصدري.

ونقلت وسائل اعلام كردية عن عضو الوفد الذي رفض الكشف عن اسمه ان الوثيقة التي تداولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على انها نص الاتفاق بين الحزب الديمقراطي والتيار الصدري لإدارة شؤون البلاد للسنوات الاربع المقبلة غير صحيحة.

وأكد ان تلك الوثيقة هي المسودة الاولى التي قدمها التيار الصدري والتي اقتصرت على الخطوط العريضة والعامة لعمل الحكومة.

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