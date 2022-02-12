صلاح الدين: اندلاع حريق بصهريج وقود

2022/02/12 | 17:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع هرعت الى مكان الحادث.

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