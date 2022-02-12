وزير النقل اللبناني يحدد 3 ملفات سيتم بحثها مع المسؤولين العراقيين

2022/02/12 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم السبت، عن أجندة زيارته إلى العاصمة بغداد، فيما حدد 3 ملفات سيتم بحثها مع المسؤولين العراقيين. وقال حمية، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيبحث مع المسؤولين العراقيين حركة الترانزيت عبر الاراضي العراقية ودعم إدراج لبنان في خطوط الترانزيت ولا سيما مع الكويت وايران، انطلاقاً من المنافذ الحدودية العراقية - السورية والحدود العراقية - الاردنية إلى منطقة الخليج".وأضاف، أن "المباحثات ستتناول دخول الشاحنات اللبنانية التي يكون مقصدها النهائي الأراضي العراقية الى داخل المدن والمحافظات العراقية بحيث لا تبقى عملية تفريغ الحمولة أو شحن المقطورة في ساحات التبادل عند الحدود العراقية - السورية، مما يؤثر على تنشيط حركة التجارة المرجوة بين البلدين".ولفت إلى أنه "سيناقش أيضاً إمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل النقل البري بين البلدين"، مشيراً إلى أن "المباحثات ستتناول أيضاً مساهمة العراق في إعادة اعمار مرفأ بيروت".وأكد وزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، خلال لقائه نظيره اللبناني علي حميه، في وقت سابق اليوم السبت، أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل شدد خلال اللقاء، على "أهمية فتح آفاق من التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين والذي يسهم بدوره في تطوير العمل المشترك وخدمة الصالح العام".من جانبه، أعرب وزير النقل اللبناني، بحسب البيان، عن "سعادته باللقاء والذي وصفه بالمثمر"، مؤكداً "التوصل الى جملة من التفاهمات في تطوير العمل لجميع مجالات النقل العام".

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