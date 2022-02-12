المونيتور: تكرار الاستهدافات التركية يعيق عودة الايزيديين إلى مناطقهم

2022/02/12 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير أعدته صحيفة المونيتور الاميركية الضوء على التداعيات الناجمة عن القصف التركي على سنجار وتأثيراته على عودة الايزيديين الى المنطقة.

وذكر التقرير ان الاستهداف التركي المتكرر للمنطقة تسبب بمقتل ثمانين أيزيديا منذ العام الفين وسبعة عشر من بينهم اربعة وستون من عناصر وحدات مقاومة سنجار وهو ما يعيق بحسب الصحيفة عودة النازحين الايزيديين الى ديارهم.

ومن الجدير بالذكر ان الطيران الحربي التركي يقوم بقصف سنجار والمناطق المحيطة بها بذريعة وجود مواقع لحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

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