الخارجية الأوكرانية للمواطنين: يجب عدم الاستسلام للهلع في وجه المخاوف من الغزو

2022/02/12 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حضت أوكرانيا مواطنيها ،اليوم السبت، على التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للهلع في وجه المخاوف المتزايدة من أن تكون روسيا تستعد لغزوها.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان ان من المهم للغاية في هذه المرحلة التحلي بالهدوء وتعزيز البلاد داخليا وتجنب التصرفات التي تزعزع استقرار الوضع وتزرع الذعر .

ويأتي هذا النداء غداة دعوة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فورا بسبب تزايد التهديد بحصول هجوم روسي كبير يستهدف أوكرانيا.

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