التوراة قراءة نقدية - سيد القمني

2022/02/12 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني من كتاب الإسرائيليات 2002تأسيسعلى الصفحة الأولى للكتاب المُقدَّس (النسخة العربية) نقرأ إعلانًا افتتاحيًّا يقول:الكتاب المقدس؛ أي كتاب العهد القديم والعهد الجديد، وقد تُرجم من اللغات الأصلية وهي: اللغة العبرانية، واللغة الكلدانية، واللغة اليونانية.والعهد القديم يشمل مجموعة الكتب اليهودية المُقدَّسة، التي يُشار إليها في مجموعها — مجازًا — باسم التوراة، وهو الاصطلاح الذي استَ ......





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