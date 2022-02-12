قضية عمرها 14 عامًا تنتهي بقرار هدم منتجع غولف فاخر بُني داخل محمية طبيعية إسبانية

2022/02/12 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة العليا الإسبانية بهدم كامل لمنتجع غولف، وفندق أربع نجوم، وحوالي 200 منزل بُنيت في منطقة مصنّفة محمية طبيعية، بعد معركة قانونية دامت 14 عامًا.

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