قوة مشتركة من الحشد والشرطة الاتحادية تنفذ عملية أمنية شمالي سامراء

2022/02/12 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، السبت، عملية مسح وتفتيش شمال مدينة سامراء المقدسة.وذكر اعلام الحشد في بيان انه “اشتركت في العملية قوة من قسم الحركات واللواء ٣١٥ بالحشد الشعبي وبالتنسيق والاشتراك مع قطعات الشرطة الاتحادية اللواء ١٧”.واضاف “وشملت العملية اجراء مسح وتفتيش لمناطق حويجة جلوب وأم […]

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