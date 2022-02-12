الخارجية الروسية تنتقد كييف..لم تنفذ أي بند من اتفاقيات مينسك

2022/02/12 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..أعلن ألكسي بوليشوف، مدير الدائرة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أن كييف لم تنفذ ولو بندا واحدا من اتفاقيات مينسك خلال السنوات السبع الماضية.وقال بوليشوف في تصريحات تابعتها وكالة / المعلومة /، انه “لسوء الحظ لم تنفذ كييف أي شيء مما تقضي به “مجموعة الإجراءات”.لم يتم منح […]

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