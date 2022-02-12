وكالة الطاقة الدولية: إنتاج أوبك+ دون المستوى المستهدف

2022/02/12 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم السبت، إن مجموعة أوبك بلس أنتجت في كانون الثاني، دون المستوى المستهدف بنحو 900 ألف برميل يومياً ما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في زيادة إنتاجها.

وحذرت الوكالة من أنه إذا استمرت الفجوة بين إنتاج أوبك+ والمستويات التي تستهدفها فإن ذلك سيزيد التوتر على صعيد الإمدادات.

ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزونات النفطية البالغة نحو 2.7 مليار برميل تراجعت 355 مليون برميل عن مستوياتها قبل عام لتسجل أدنى مستوياتها في 7 سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن الطاقة الفائضة الفعلية لأوبك+ قد تنخفض إلى 2.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، أي أقل من نصف الطاقة الفائضة حالياً.

وحذرت من أن الطاقة الفائضة ستتركز بالكامل تقريبا في السعودية وإلى حد أقل في الإمارات.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات.

وأوضحت الوكالة أن الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية قد تنخفض إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات.

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