انطلاق عملية أمنية شمالي سامراء

2022/02/12 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، انطلاق عملية امنية شمالي سامراء.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة مشتركة من قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي والشرطة الاتحادية نفذت عملية مسح وتفتيش شمال مدينة سامراء المقدسة".

وأضاف "واشتركت في العملية قوة من قسم الحركات واللواء 315 بالحشد الشعبي وبالتنسيق والاشتراك مع قطعات الشرطة الاتحادية اللواء 17".

وتابع "وشملت العملية اجراء مسح وتفتيش لمناطق حويجة جلوب وأم الفحم تعزيزاً لأمنها واستقرارها".

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