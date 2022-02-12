السيسي يعلن عن انضمام مصر الى إعلان قمة بريست

2022/02/12 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن انضمام بلاده إلى مبادرتي التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر .واعلن السيسي في كلمته خلال قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية ، عن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن القمة تحت عنوان: "حماية المحيط وقت العمل"، وكذلك الانضمام إلى مبادرتى التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر، مضيفا "نتطلع إلى العمل فى إطار المبادرات المهمة مع كافة الأطراف لتحقيق النتائج المرجوة".وقال :" أثق أن قمتنا اليوم ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا باتفاقية باريس للمناخ وحماية البحار والمحيطات".ودعا الرئيس المصري المشاركين فى قمة "محيط واحد" إلى المشاركة في قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، قائلا: "اتطلع إلى دعوتكم إلى القمة المقبلة لتغير المناخ لنواصل معا حديثنا هذا لصالح حماية الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة"./انتهى2

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