القبض على مطلوبين ومصادرة اسلحة بحملات تفتيش في البصرة

2022/02/12 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نفذت قوات امنية تابعة لقيادة عمليات البصرة عمليات تفتيش واسعة في عدد من مناطق غربي وشرقي المحافظة اسفرت عن القبض على مطلوبين للقضاء.وذكر قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان :" ان الحملات الأمنية التي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية التي باشرت فيها القطعات الأمنية باسناد طيران الجيش بتفتيش منطقة المزارع في سفوان ومنطقةالهارثه وسيد سامي ومنطقة بيت وافي شمالي البصرة، وناحية السويب ومنطقة كتيبان اسفرت عن القاء القبض على عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وأعتدة مختلفة ".واضاف :" ان هناك دعما من السلطة القضائية في البصرة للعمليات العسكرية التي نقوم بتنفيذها بين الحين والآخر من قبل قطعات مشتركة من قيادتي العمليات والشرطة " .وجدد قائد العمليات مطالبته المواطنين برصد الحالات الأمنية المشبوهه والابلاغ عنها"./ انتهى

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