الرئيس الأوكراني يعلن لأي هجوم مفاجئ من روسيا

2022/02/12 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا مستعدة لأي تطور في الأحداث المتعلقة بالعدوان الروسي.وجاءت تصريحات زيلينسكي أثناء زيارته منطقة خيرسون، حيث تجري وزارة الداخلية الأوكرانية تدريبات تكتيكية وخاصة بالقرب من الحدود الإدارية مع شبه جزيرة القرم، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.وأضاف زيلينسكي أنه “أولاً وقبل كل شيء، نتفهم […]

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