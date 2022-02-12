خلال لقائه الاعرجي.. السفير الجزائري: الأمة العربية تحتاج إلى عراق قوي

2022/02/12 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

مع السفير الجزائري في بغداد بلقاسم

محمدي العلاقات الأخوية التأريخية بين

البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح

البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى

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