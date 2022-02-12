شاهد بالفيديو.. رؤساء دول وسياسيون كانوا يتبضّعون من سوق الصفارين أمّا اليوم...

2022/02/12 | 18:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B2meSN7vOV0

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