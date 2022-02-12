مراهق إسباني يرتكب مجزرة عائلية.. قتل والديه وشقيقه

2022/02/12 | 18:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قتل صبي (15 عاما) والديه وشقيقه الأصغر، في إسبانيا، بعد شجار بسبب درجاته السيئة في المدرسة.وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، السبت، إن الصبي أطلق النار على والدته، من بندقية صيد والده، في منزل الأسرة، في منطقة (الجودا)، بالقرب من منطقة “اليكانتي”، الثلاثاء الماضي، قبل أن يقتل شقيقه (10 سنوات).وعندما عاد […]

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قتل والديه وشقيقه أولاً على الايام نيوز.

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