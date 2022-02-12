2022/02/12 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة القبض على متهم بسرقة محل لبيع الذهب في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بسرقة محل لبيع الذهب في الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بسرقة محل لبيع الذهب في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).