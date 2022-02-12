الأهلي المصري يهزم الهلال ويحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية

2022/02/12 | 18:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكتسح فريق الأهلي المصري بطل افريقيا الهلال السعودي بأربعة أهداف دون رد، عصر اليوم السبت على ملعب آل نهيان، في مباراة لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بالإمارات.وجاءت رباعية الأهلي المصري بشباك الهلال السعودي، بواسطة ياسر إبراهيم ( هدفين) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية بالدقائق 8 و17 و40 و64، واكمل بطل […]

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