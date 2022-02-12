بينها الإمارات والسعودية.. أكثر من 20 دولة طالبت مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

2022/02/12 | 18:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حثت العديد من الدول رعاياها على مغادرة أوكرانيا.

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