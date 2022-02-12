بلينكن للافروف: المسار الدبلوماسي ما زال مفتوحا لكنه يتطلب وقف موسكو للتصعيد

2022/02/12 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن المسار الدبلوماسي ما زال مفتوحا لتجنب صراع في أوكرانيا لكنه يتطلب وقف التصعيد من موسكو وحوار بحسن نية.

في الأثناء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن غزوا لأوكرانيا، الذي تُتهم روسيا بالتخطيط له سيؤدي إلى رد حازم وكبير وموحد عبر الأطلسي.

من جانبه، وصف سيرغي لافروف اتهامات واشنطن التي تقول إنها تخشى غزوا روسيا خلال الأيام المقبلة بالاستفزازات وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

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