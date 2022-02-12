استخبارات الداخلية تقبض على اثنين من تجار المخدرات في المثنى

2022/02/12 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى أعلنت استخبارات الداخلية، السبت، القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في المثنى.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استمرارا لعملياتها الأمنية من أجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة على مجتمعنا، إذ تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية …

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