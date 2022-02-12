عملية امنية لملاحقة عناصر داعش في ديالى

2022/02/12 | 18:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة خلايا داعش الإرهابية والخارجين عن القانون في بساتين ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى.وقالت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”: “شرعت قطعات من أفواج طوارئ ديالى وأقسام الشرطة ومفارز الجهد الهندسي والاتصالات ومكافحة المتفجرات بتفتيش قرى وبساتين ناحية أبي صيدا لملاحقة العصابات […]

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