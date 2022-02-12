سعر الدولار الأمريكي أبرز البنود السابقة.. هل ستتكرر موازنة 2022؟ نواب عراقيون يبدون الرأي

2022/02/12 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصتوقع عضو مجلس النواب، جمال كوجر، اليوم السبت، تكرار سيناريو 2021 في اعداد موازنة العام الحالي لثمانية اشهر، مبينا ان حكومة الكاظمي تصريف اعمال ولايحق لها قانونيا اعدادها.

وقال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الموازنة لعام 2022 ستقر لعام كامل الا انها لثمانية اشهر فقط لعدم وجود نص قانوني يمكن من اعدادها لـ8 اشهر".واضاف ان "سيناريو 2021 سيتكرر في العام الحالي بأعداد الموازنة لتأخرها وانشغال البرلمان بالتشكيل الحكومي"، منوها الى ان "حكومة الكاظمي لايمكنها اعداد الموازنة قانونيا باعتبارها حكومة تصريف اعمال".

واشار الى ن "الموازنة ستتضمن تسديد القروض الداخلية والخارجية التي اقترضتها حكومة الكاظمي والتي يتوجب على العراق دفع اقساط منها سنويا".

ووافق مجلس النواب العراقي بوقت سابق، على ميزانية عام 2021 بحجم يقدر بنحو 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)،كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي عند 1450 دينارا عراقيا.

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