العراق وهولندا يبحثان التعاون في القطاع الزراعي والأمن المائي وترشيد المياه والتعليم العالي والطاقة

2022/02/12 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/بحث العراق وهولندا التعاون في القطاع الزراعي والأمن المائي وترشيد المياه والتعليم العالي والطاقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية :" ان القائم بالأعمال المؤقت للعراق في لاهاي الوزير المفوض علي هلال التقى في مقر وزارة الخارجية الهولندية السفيرة كورتهالس التيس في دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوزارة ، وتطرق الجانبان إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمضي قدما في تعزيز الشراكة في مجالات التعاون المختلفة بينهما، ومن أبرزها التعاون في القطاع الزراعي والأمن المائي وترشيد المياه والتعليم العالي والطاقة ".وقدم القائم بالأعمال شرحاً مفصلاً عن جهود الحكومة العراقية في إعادة النازحين إلى مناطقهم والانتخابات المبكرة التي أجريت مؤخراً والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في العراق واللجان التي شكلتها الحكومة بهذا الشأن، كما قدم موجزاً عن دورها في إعادة العراقيين العالقين في عدة دول أوروبية من خلال رحلات العودة الطوعية التي أجرتها الحكومة لإعادة من يرغب منهم بالعودة، وتطرق أيضا إلى مسألة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي ودور القوات الأمنية في القضاء على التنظيم ودعم الناجيات الايزيديات وإعادة دمج العائدين في مجتمعاتهم مجدداً ".وناقش اللقاء بحسب البيان, اهم التحضيرات التي يجريها الجانبان لعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين./انتهى2

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