العراق واذربيجان يبحثان العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والثقافيّة بين البلدين

2022/02/12 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث العراق واذربيجان العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والثقافيّة بين البلدين.وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان الوكيل الأقدم للوزارة نزار الخيرالله تراس إجتماعات الجولة الأولى من المُشاورات السياسيّة بين الجانبين العراقيّ والأذربيجاني والتي إنعقدت في باكو ، فيما ترأس وكيل وزارة الخارجيَّة الأذربيجانيّة فارز رضاييف المشاورات عن بلاده.وجرى خلال الاجتماع بحث تطوير آفاق العلاقات الثنائيَّة في مُختلف المجالات، السياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والثقافيّة بين البلدين".وتطرق الجانبان إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصاديّة والسياحيّة والتبادل التجاريّ بين البلدين، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التى تواجه البلدين، كما ناقشا عمق العلاقات التاريخيّة بين الشعبين الصديقين، فضلاً عن التعاون والتنسيق في مجال العلاقات متعددة الأطراف، وبحثا تطورات الوضع الإقليميّ والدوليّ.وجرى خلال الزيارة اللقاء بعددٍ من المسؤولين الأذربيجانيين في مقدمتهم جيهون بايرموف وزير الخارجيَّة و حكمت حاجييف مُساعد رئيس الجُمهوريّة لشؤون السياسة الخارجيَّة، وصمد سيدوف رئيس لجنة العلاقات الخارجيَّة في البرلمان./انتهى2

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