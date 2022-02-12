النرويج ترفع جميع قيود كورونا الأساسية

2022/02/12 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات النرويجية رفع جميع قيود مكافحة كورونا الأساسية نظرا لانحسار خطر الجائحة، رغم أن متحور “أوميكرون” لا يزال ينتشر في البلاد.وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوير خلال مؤتمر صحفي في أوسلو اليوم السبت: “هذا هو اليوم الذي كنا ننتظره، وباشرنا رفع جميع القيود تقريبا”.وبرر هذه الخطوة بأن “النرويجيين محميون […]

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