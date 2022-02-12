حوض” البرتقال” العراقي يفقد 70% من انتاجه الموسمي

2022/02/12 | 18:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..أكد مسؤول حكومي ، السبت، بان مزارع البرتقال في ديالى فقدت 70% من انتاجه الموسمي.وقال مدير ناحية العبارة (17 كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي لـ/ المعلومة /، ان “العبارة وقراها تشكل أكبر حوض زراعي على مستوى ديالى ووسط العراق في انتاج الحمضيات وخاصة البرتقال لأنها تقع ضمن حدود نهري ديالى […]

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