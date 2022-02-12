الأهلي المصري يسحق الهلال السعودي برباعية نظيفة

2022/02/12 | 18:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع اكتسح فريق الأهلي المصري بطل أفريقيا شقيقه الهلال السعودي بطل آسيا بنتيجة 4 - 0، اليوم السبت، على ملعب آل نهيان، في مباراة لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بالإمارات. وجاءت رباعية الأهلي المصري بشباك الهلال السعودي، بواسطة ياسر إبراهيم (هدفين) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية بالدقائق 8 و17 و40 و64، علما أن بطل آسيا أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو بالدقيقتين 14 و28. ليحصد الأهلي المصري المركز الثالث بمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، فيما حصل الهلال على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه.

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