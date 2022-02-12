الفتح: أوراق الكاظمي الإصلاحية المزعومة جاء بها من الخارج

2022/02/12 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر عضو تحالف الفتح عائد الهلالي ،السبت، أن أوراق الإصلاح التي جاء بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بأنها “مكتوبة وجاهزة جاء بها من الخارج”.وقال الهلالي لوكالة / المعلومة /، إن “الأوراق البيضاء والخضراء التي قدمتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي غير واقعية وغير عملية ولن تخدم الشارع العراقي أو […]

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