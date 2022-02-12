روسيا تجبر غواصة امريكية على مغادرة مياهها

2022/02/12 | 18:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت روسيا أن إحدى سفنها الحربية استخدمت “أساليب خاصة” بهدف إجبار غواصة أمريكية على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد في المحيط الهادئ.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الأمريكية من نوع “فيرجينيا” رصدت صباح اليوم السبت قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل، أي منطقة يجري فيها حاليا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات، ضمن المياه الإقليمية للدولة.

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