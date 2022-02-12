سياسي إيزيدي: حزب بارزاني يسعى لإثارة المشاكل في سنجار

2022/02/12 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..اتهم السياسي الإيزيدي فهد حامد ، السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحاولة إحداث المشاكل والفوضى في سنجار.وقال حامد في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الديمقراطي الكردستاني وعبر وسائل إعلامه يقوم بإحداث الفوضى والمشاكل وبث الشائعات في سنجار بهدف العمل على إعادة نشر القوات الكردية في القضاء”.وأضاف أنه “نرفض عودة الخونة الذين تخلوا […]

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