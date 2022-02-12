مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط بتعادله امام ساوثمبتون

2022/02/12 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل مانشستر يونايتد مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد تعادله ،اليوم السبت، على أرضه مع ساوثمبتون 1-1 في المرحلة الخامسة والعشرين.

ورفع يونايتد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب، رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع وست هام يونايتد، وبفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الذي يلعب في وقت لاحق على أرض نوريتش.

واحرز جادون سانشو هدف اليونايتيد بالدقيقة 21 ، ومع بداية الشوط الثاني نجح شاوثمبتون من احراز هدف التعادل عن طريق لاعبه تشي ادمز في الدقيقة 48.

وبات موقع يونايتد، الطامح بالحلول بين الأربعة الأوائل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مهدداً خصوصاً من أرسنال المبتعد عنه بفارق نقطة ولعب مباراتين أقل منه، علماً أن الفريق اللندني كان مقرراً أن يلعب في وقت لاحق على أرض جاره تشلسي ثالث الترتيب بيد ان البلوز يخوض السبت نهائي مونديال الاندية ضد بالميراس البرازيلي.

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