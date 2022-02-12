ماكرون يحذر بوتين أن “حوارا صادقا لا يتلاءم مع التصعيد”

2022/02/12 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت خلال مكالمة هاتفية من أن “حوارا صادقا لا يتلاءم مع تصعيد عسكري” على الحدود الأوكرانية، على ما أعلن الإليزيه.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن الزعيمين تحادثا ساعة و40 دقيقة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ثني بوتين عن غزو أوكرانيا.



ويفترض أن يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن الى الرئيس الروسي في وقت لاحق السبت.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون وبوتين “أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار” حول “سبل التقدم في تنفيذ اتفاق مينسك” في شرق أوكرانيا و”شروط الأمن والاستقرار في أوروبا”.

وتابعت أن الرئيس الفرنسي “نقل مخاوف شركائه الأوروبيين وحلفائه”.

المصدر: AFP

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