2022/02/12 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الروسية: رصد غواصة أميركية داخل المياه الإقليمية الروسية

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