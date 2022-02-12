2022/02/12 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة سلّط تقرير صحفي، الضوء على مصادر القوات العراقية لتعزيز أنظمة الدفاعات المختلفة.ويقول التقرير الذي نقله موقع “إرم نيوز” عن “دفنس نيوز” المهتم بالشؤون العسكرية: إن “يسعى الجيش العراقي إلى الحصول على عدة أنظمة دفاعية من أصول مختلفة، بما في ذلك مقاتلات رافال الفرنسية وطائرات بدون طيار ومدفعية، بالإضافة إلى دبابات T-90 …

ظهرت المقالة رافال مقابل النفط..



تقرير أميركي يتحدث عن حراك العراق لتطوير أنظمة الدفاع أولاً على النور نيوز.

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