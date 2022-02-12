بدء عملية امنية جنوب غرب كركوك

2022/02/12 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد الحشد الشعبي، اليوم السبت، بانطلاق عملية امنية جنوب غرب كركوك.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي نفذت اليوم، عملية امنية جنوب غرب محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن "العملية شملت حي الصناعي وقرية جرداغلو جنوب غرب كركوك وذلك بهدف البحث عن مطلوبين وتعزيز الامن والاستقرار فيها".

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