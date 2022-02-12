وزير الكهرباء: حتى لو أنتجنا الطاقة من حرق النفايات فإن مقدارها سيكون قليلاً جداً

2022/02/12 | 18:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال وزير الكهرباء وكالة، عادل كريم، السبت.إن مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من حرق النفايات يحدده طبيعة العقد الذي قد يوقع بين وزارته ووزارة الإعمار، وإن كمية الطاقة المنتجة بهذه الطريقة ستكون “قليلة جداً” بناءً على مقدار الحرارة الناجم عن عملية الحرق.ونقلت الوكالة الرسمية، عن كريم، أن “مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية […]

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