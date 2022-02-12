شرطة يهبون لنجدة طفل أميركي سقط في بحيرة متجمدة.. لكنهم غرقوا (فيديو)

2022/02/12 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هب أربعة من رجال الشرطة لمساعدة طفل كان يستغيث من الغرق في بحيرة متجمدة بولاية يوتا الأميركية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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لكن المهمة لم تكن سهلة، فغرق ضباط الشركة الأميركية الأربعة لبعض الوقت قبل أن يتم إنقاذهم.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت، أن الضابط الأربعة بالإضافة إلى المراهق خرجوا من هذه المحنة سالمين.

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