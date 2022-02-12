القانون: جهات سياسية تقف وراء مسلسل الاغتيالات جنوبي العراق

2022/02/12 | 19:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اتهم عضو ائتلاف دولة القانون غسان ابو رغيف، السبت، أن جهات سياسية داخلية تقف وراء المسلسل الخطير الذي يحصل في محافظات العراق الجنوبية.وقال ابو رغيف لوكالة / المعلومة /، إن “مسلسل الاغتيالات الخطير الذي يحدث في اغلب محافظات العراق وخاصة الجنوبية مفتعل وتقف وراءه جهات سياسية داخلية لمحاولة خلط الأوراق وزعزعة […]

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