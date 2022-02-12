2022/02/12 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، اليوم السبت، الجوانب الفنية مع مساعده الهولندي ادري بوغرس.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “مدرب المنتخب الوطنيّ، عبد الغني شهد، التقى بالمُدربَ السابِق للمنتخب، زيليكو بتروفيتش، الى جانِبِ المُدربِ المُساعِد، ادري بوغرس، ودارَ بينهم حوارٌ وديّ، إلى جانبِ الحَديثِ عن […]

ظهرت المقالة شهد يبحث الجوانب الفنية مع مساعده الهولندي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهد يبحث الجوانب الفنية مع مساعده الهولندي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهد يبحث الجوانب الفنية مع مساعده الهولندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).