البنتاغون: الولايات المتحدة تسحب معظم جنودها المتبقين من أوكرانيا

2022/02/12 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أمرت بسحب معظم جنودها المتبقين من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، أن "الولايات المتحدة أمرت بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف "إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا".

وأوضح كيربي، أن "وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر 160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا "حرصا على سلامتهم وأمنهم"، بعدما أعلنت واشنطن الجمعة أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا "في أي وقت".

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