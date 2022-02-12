2022/02/12 | 19:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهما 139 ألف حبة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 139 ألف حبة في المثنى.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق"، إنه "استمرارًا لعملياتها الأمنية من أجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الآفة الخطرة على مجتمعنا، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبكمين محكم من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في صحراء السماوة ضمن محافظة المثنى وبحوزتهما، (139) كيس حبوب مخدرة كل كيس يحتوي على (1000) حبة نوع (XL) لكزز وبمجموع (139031) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وإحدى وثلاثون حبة مخدرة".

وأضافت أنه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين".

اقرأ/ي أيضًا:

من العشائر والقاضي إلى "الصدريين والعصائب"..



قصة الانفلات الأمني في ميسان

حرب شوارع في ميسان: قوات الأمن تفرض حظرًا للتجوال..



وعشيرة توجه بإخلاء المنازل

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اثنين من تجار المخدرات في صحراء السماوة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اثنين من تجار المخدرات في صحراء السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).