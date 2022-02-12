2022/02/12 | 19:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة ..بعد عامين من تفشي الوباء، عرف معظمنا شخصا واحدا على الأقل أصيب بفيروس كورونا المستجد، فهل من الممكن أن تكون قد أصبت به دون أن تشعر؟ كشف عدد من الخبراء، عن علامات قد تشير إلى أن الشخص الذي لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا)، كان بالفعل قد أصيب به دون أن يشعر.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات تكشف اصابتك بكورونا دون ان تشعر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامات تكشف اصابتك بكورونا دون ان تشعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).