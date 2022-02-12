الأهلي المصري يقسو على

2022/02/12 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز فريق الأهلي المصري الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، السبت، بعد فوزه برباعية نظيفة، أمام الهلال السعودي.

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