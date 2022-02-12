الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يناقشان

2022/02/12 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "حزمة صارمة من العقوبات" التي سيتم تطبيقها في "حالة حدوث مزيد من العدوان العسكري لروسيا في أوكرانيا"، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي يوم السبت.

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